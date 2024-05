Areias brancas da Quinta do Conde recebem o Yard neste fim-de-semana

Tudo começou em 2022, no então chamado Magic Yard, onde um grupo de amigos – Adriana Brites, António Pires, Hugo Pinheiro, Marta Oliveira, Miguel Oliveira e Susana Pinheiro – montou uma festa. O “Magic Yard” era a quinta de um deles, na Amora, e os alemães Monkey Safari eram os cabeças de cartaz. Passados dois anos, caiu o Magic do nome e o Yard é um festival de música electrónica que, durante quatro dias, ocupa diversos espaços da margem sul. E a mais recente edição já começou.

O oitavo episódio – é assim que a organização chama às festas e festivais – do Yard estreou esta quarta-feira, 22, no Castelo de Palmela. Continuou na quinta-feira, 23, primeiro a bordo de um barco em festa, e mais tarde no Forte de Albarquel, em Setúbal. Mas o ponto alto das festividades são os DJ sets de sexta-feira, 24, e de sábado, 25, nas areias brancas da Quinta do Conde, no município de Sesimbra. Os passes para os dois dias custam entre 70€ e 95€, e há bilhetes diários a 40€ e a 60€.

MAGA, dOP, Amine K e Aline Rocha foram alguns dos DJs que actuaram nos primeiros dois dias do Yard. E a DJ e produtora de house canadiana BLOND:ISH – que ainda agora lançou uma remistura do single “Fortnight”, de Taylor Swift – é a cabeça de cartaz de sexta-feira. Ankhoi, Tripolism e Marten Lou completam o alinhamento de sexta. Já no sábado, o nome mais sonante é o de Sébastien Léger, DJ e produtor de house francês, que partilhará a cabine com Echonomist, Ahmed Spins e Anthöny.

A organização faz, no entanto, questão de sublinhar que a música é apenas mais uma componente do festival. Começam por falar na “magia no ar”, na “energia infecciosa do público” e “numa atmosfera de inclusividade e positividade”. E, mais concretamente, elencam “um vasto leque de atividades e experiências – desde instalações artísticas imersivas a workshops interactivos e actividades relacionadas com o bem-estar, há sempre algo novo para explorar e descobrir”. Destacam ainda a oferta gastronómica “para todos os gostos, incluindo pizzas de fazer água na boca, hambúrgueres sumarentos, saladas frescas e deliciosas opções veganas”.

Nada é deixado ao acaso. E essa atenção aos detalhes é uma das razões pelas quais hoje são “uma marca reconhecida na cena electrónica”, colaborando com festivais como o MOGA Caparica. “O crescimento da Yard nos últimos dois anos foi impulsionado pelos nossos fãs dedicados, expansão planeada e compromisso inabalável com a qualidade”, assinalam. “Estamos entusiasmados com o futuro e esperamos continuar a alargar os limites do que um evento de música electrónica pode ser.”

Yard. 22-25 Mai (Qua-Sáb). 40€-3000€

