Armazéns do Chiado acendem as luzes de Natal já no sábado ao som de gospel

Todos os anos, o espírito só invade verdadeiramente a cidade no momento em que se ligam as primeiras luzes que dão cor às ruas e avenidas. Este ano, os Armazéns do Chiado antecipam-se e inauguram as suas iluminações já no sábado, dia 9 de Novembro, com um concerto do Saint Dominic’s Gospel Choir.

Por Lisboa, desde há uns dias que se sente a azáfama nas montagens das luzes de Natal, bairro aqui, bairro acolá. Mas se há sítio onde se vive a quadra intensamente é no Chiado, graças à já habitual árvore dos Armazéns do Chiado, que completaram recentemente 20 anos. A magia acontece a partir das 18.30, com as vozes poderosas do Saint Dominic's Gospel Choir, um dos maiores e mais antigos coros de gospel português.

Junte-se à festa, batendo palmas ao ritmo dos coristas que vão actuar no topo de um autocarro de dois pisos. Durante o concerto todos os presentes serão convidados pelo grupo para fazer a contagem decrescente e, através de um botão, ligar as luzes do edifício e da grande árvore de Natal.

Este ano a iluminação no exterior será em maior quantidade e cresce para o interior dos Armazéns do Chiado. A nova decoração vai "transportá-lo até ao mundo encantado dos duendes e das renas”, escreve a organização no Facebook.

