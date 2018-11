Armazéns do Chiado acendem luzes de Natal com concerto de Aurea

A inauguração está marcada para 10 de Novembro. Cantora é acompanhada pelo Saint Dominic’s Gospel Choir.

Lisboa está a emperiquitar-se para o Natal. Os primeiro enfeites já foram pendurados e não tarda as luzes da época vão aquecer as noites frias de Outono. Os Armazéns do Chiado vão acendê-las a 10 de Novembro, sábado, e decidiram fazer disso gala.

O momento vai ser assinalado com um concerto de Aurea com o Saint Dominic's Gospel Choir, ali na hora do lusco-fusco, que é para não se perder o efeito – 18.00. A cantora alentejana está a promover o quarto disco, Confessions, que chegou às lojas em Maio.

O concerto é gratuito. E consta que o Pai Natal já confirmou a presença.

