Mercado de Natal do Campo Pequeno regressa no final do mês

Chegou aquela altura do ano, apesar de Novembro só agora ter começado – se não está a acompanhar o ritmo nós listamos tudo aqui. Este é mais um daqueles clássicos da cidade: o Mercado de Natal do Campo Pequeno arranca a 29 de Novembro e fica pela arena até ao dia 2 de Dezembro.

São quatro dias de mercado que antecipam a época natalícia e ajudam a que não deixe os presentes todos para a última (coisa típica, bem sabemos). Vão ser mais de 100 expositores, grande parte deles dedicado à produção nacional. Conte com uma selecção de peças de design, joalharia, roupa, livros, brinquedos e decoração.

A iniciativa volta a dar especial atenção a marcas sustentáveis e que sigam modos de produção ecológicos, tudo para dar voz aos pequenos artesãos portugueses.

O Mercado de Natal funciona entre as 11.30 e as 21.30, de quinta a domingo. Dê um pulinho à hora de almoço ou depois do trabalho, nem há desculpas – depois não diga que não avisámos.

Praça do Campo Pequeno. 29 de Novembro a 2 de Dezembro 11.30-21.30.

+ Mercados de Natal em Lisboa