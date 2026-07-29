Arqo: o parque verde da Praça de Espanha ganhou, finalmente, um café-bar

A estrutura foi concluída em 2021, aquando da requalificação do Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, mas só no passado mês de Junho é que abriu ao público. Aberto de manhã à noite, o Arqo tem propostas leves e cocktails.

Cinco anos depois do fim das obras de requalificação do Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, na Praça de Espanha, o espaço lá construído com o objectivo de acolher uma cafetaria foi finalmente inaugurado em Junho. Aberto das 09.00 à 00.00, o Arqo é um café-bar que procura ser “versátil e eclético” e “adaptar-se organicamente a todos os momentos do dia”, descreve o proprietário João Machado Dias. “A ideia é ser aquele sítio aonde tanto se pode ir tomar o pequeno-almoço e beber um café de manhã, como almoçar, lanchar, ter um jantar leve, ou acabar a noite a beber um copo com os amigos até mais tarde.”

O espaço é amplo e luminoso, graças às paredes envidraçadas, e conta com uma decoração bastante simples. A cor que mais salta à vista é o vermelho, presente nas mesas, cadeiras e sofás de design contemporâneo. No interior há 60 lugares sentados, enquanto na esplanada somam-se mais 80. “A ideia era criar um ambiente com muita personalidade, confortável e em total harmonia com a arquitectura e a natureza à volta”, continua o empresário.

Mas nem sempre foi assim. Desde que o Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles foi inaugurado em 2021, o edificado, que fica junto a uma entrada do Metro, esteve ao abandono. Chegou a ser vandalizado e ocupado por pessoas em situação de sem-abrigo, tendo levado a Câmara a pôr uma vedação em torno da estrutura, dava conta, em Março de 2025, o jornal Lisboa Para Pessoas. A hasta pública para concessão do espaço foi lançada em Julho do ano passado e, em Setembro, o mesmo foi adjudicado, pelo prazo de oito anos, à empresa Correr de Água – Hotelaria e Turismo, Lda., de João Machado Dias.

Rita Chantre

Rita Chantre

“A oportunidade [de abrir o Arqo] surgiu de forma muito natural, estando intimamente ligada à requalificação da Praça de Espanha. O Arqo é um espaço totalmente integrado no Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles e procura enquadrar-se na perfeição na intervenção desta área tão importante da cidade”, diz o proprietário. “Toda esta requalificação, com a criação de novos espaços verdes e de lazer, manteve a centralidade da Praça de Espanha, mas devolveu-a finalmente às pessoas, que passaram a poder usufruir deste ponto da cidade para conviver e relaxar”, acrescenta.

O conceito e nome do café-bar foi inspirado no Arco de São Bento, que, originalmente localizado na Rua de São Bento, foi desmantelado na década de 1930, tendo as suas pedras sido depositadas neste parque verde, onde veio a ser reconstruído no final de 1990. “Pensámos que o renascer do arco era o paralelo perfeito para toda a transformação que ocorreu na zona”, explica João Machado Dias.

Rita Chantre Salada de frango e tarte de lima e chocolate

De manhã, as propostas de pequeno-almoço incluem torrada (2,50€), scone (2,20€), croissant misto (3,20€) ou de chocolate (2,70€), ou iogurte com granola e frutos vermelhos (3,20€). Há café espresso (1,40€), meia de leite (2€), galão (2,20€), sumo de laranja natural (3,60€), limonada de morango e hortelã ou de ananás e gengibre (4€), e ainda refrigerantes artesanais da marca portuguesa Why Not.

À hora de almoço, a carta vira-se para as saladas (10€) – de camarão, frango, salmão fumado, ou vegetariana – e pratos como o caril de camarão e manga, o frango com molho de tomate e manjericão, e o falafel de quinoa com húmus (todos a 10,50€). Há wraps, tostas, salgados e quiches, que também podem servir para o lanche ou para um jantar mais leve, e fatias de bolo ou de tarte, de que é exemplo a de chocolate e lima (3,50€).

Rita Chantre Aperol spritz

Ao final da tarde e à noite, reina a oferta do bar, que inclui sangria (3€ o copo, 12€ o jarro), vinhos, cerveja e sidra, gin tónicos e cocktails: conte com mojito, caipirinha, aperol spritz, negroni, ou moscow mule (todos a 8€, excepto o último, que custa 10€). “Como o espaço se molda bem a qualquer plano, a dinâmica é muito interessante ao longo de todo o dia. Mas, para já, o fim de tarde e o início da noite têm sido os momentos de maior afluência e com mais movimento”, nota o proprietário.

Além de comes e bebes, o Arqo pretende ter uma agenda cultural regular, com sessões de cinema ao ar livre e eventos com música. “Estas são apenas algumas das várias iniciativas que temos pensadas e programadas, havendo ainda outras por anunciar no futuro”, adianta.

Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles (Praça de Espanha). Seg-Dom 09.00-00.00

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