Arrábida Sem Carros até Setembro

A Estratégia Municipal para uma Mobilidade Segura e Sustentável para Todos nas Zonas Balneares de Setúbal inclui ajustes e adaptações das praias e dos transportes às actuais exigências sanitárias. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 4 de Junho, pela Câmara Municipal de Setúbal, que destaca mais uma vez o programa Arrábida Sem Carros, através de várias interdições à circulação automóvel e um incremento da acção policial para autuar e rebocar viaturas parqueadas irregularmente.

Entre as várias medidas a implementar, destaca-se a interdição total da circulação automóvel nos dois sentidos de trânsito na antiga EN 379-1, no troço compreendido entre os parques de estacionamento da Praia da Figueirinha e do Creiro, entre as 08.00 e as 20.00.

Proibido ao trânsito automóvel, neste caso das 08.00 às 19.00, está também o acesso ao Portinho da Arrábida, salvo para acesso a embarcações, estabelecimentos comerciais ou alojamento local. Mas os limites à circulação rodoviária não se ficam por aqui. O acesso à Praia de Albarquel também está condicionado diariamente entre as 08.00 e as 20.00, o que constitui uma novidade neste que é, na verdade, o terceiro ano consecutivo do programa Arrábida Sem Carros.

Nos troços já referidos, a circulação será permitida apenas a viaturas de emergência e socorro e de forças de segurança, transportes públicos regulares, colectivos e escolares em serviço, para tomada e largada de passageiros, veículos motorizados de duas rodas ou rodado duplo, táxis e viaturas ao serviço das plataformas TVDE e veículos autorizados (através de cartões que devem ser requeridos à autarquia através do e-mail praias@mun-setubal.pt), caso de residentes, concessionários e gestores dos estabelecimentos de actividades económicas.

Reforço da oferta de carreiras e preços mais acessíveis

A melhoria da disponibilidade dos transportes públicos a preços mais acessíveis e a utilização de estacionamentos de retaguarda são outras das medidas incluídas na estratégia municipal, que quer continuar a apostar na deslocação de pessoas para as praias da Arrábida em transportes públicos colectivos, com ligações a partir de Setúbal e de Azeitão. O objectivo é promover o distanciamento social, cumprir a lotação de dois terços das viaturas, evitar filas de espera e restabelecer a confiança dos utentes.

No sentido de acautelar aglomerações, haverá um reforço especial do serviço de transporte público a partir das 17.00, com os necessários desdobramentos, salvo a carreira que liga Brejos de Azeitão ao Creiro (carreira 727), que mantém a frequência de duas em duas horas.

Para a Figueirinha, com origem em Setúbal, são asseguradas ligações directas por autocarro a partir das estações rodoviária (Carreira 723) e ferroviária (Carreira 723 A), bem como a partir do Centro Comercial Alegro Setúbal (Carreira 725). Para a Praia de Albarquel há uma carreira (726) com partida na Avenida Luísa Todi, em frente da Casa da Baía, com uma frequência de 15 em 15 minutos e um custo de 1,40€. Já para o Creiro, há ainda uma carreira directa (727) a partir de Brejos de Azeitão. As diferentes modalidades do passe único Navegante são válidas em todas as carreiras mencionadas.

Para garantir o acesso às praias nos troços cortados ao trânsito automóvel individual, é mantido o serviço gratuito vaivém Figueirinha-Creiro, que faz a ligação a partir da Praia da Figueirinha, com paragem nas praias de Galapos, Galapinhos e Creiro, em ambos os sentidos, com funcionamento contínuo, com cadência de 20 minutos, entre as 09.00 e as 19.30.

