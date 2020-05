O cinema drive-in está de volta, à boleia da Comic Con Portugal

De 1 a 7 de Junho, no Jardim Municipal de Oeiras, há sessões de cinema gratuitas organizadas pela plataforma dedicada à cultura pop. Arrancam assim as Drive-in Comic Con Portugal Sessions.

Adaptando-se às actuais circunstâncias, e em contagem decrescente para o dia 10 de Setembro, altura do arranque oficial do evento, a Comic Con Portugal vai trazer cinema gratuito, ao ar livre e em formato drive-in. Ao longo dos primeiros sete dias de Junho há nove filmes para ver, numa iniciativa que tem como objectivo "devolver alguma felicidade às pessoas e contribuir para dinamizar o regresso à normalidade social, cultural e económica de forma segura e consciente."

Para participar, é necessária apenas uma reserva feita através do site do evento. Após a conclusão do processo de reserva, "os participantes terão de aguardar por um e-mail e SMS de confirmação com a informação da reserva, que deverão apresentar no dia do evento, para a entrada no recinto", esclarece em comunicado a organização.

As sessões, que irão decorrer a partir das 20.00, arrancam com o filme O Meu Espião (21.30), logo no dia 1, Dia Mundial da Criança. Seguem-se Era Uma Vez Em... Hollywood (dia 2, 21.30); Parasitas (dia 3, 21.30); It (dia 4, 21.30); La La Land: Melodia de Amor (dia 5, 21.30); Brightburn – O Filho do Mal (dia 5, 00.30); Homem Aranha: Longe de Casa (dia 6, 21.30); John Wick 3 – Implacável (dia 6, 00.30) e After (dia 7, 21.30).

"O acesso ao estacionamento do Drive In Comic Con Portugal Sessions, no Jardim Municipal de Oeiras, será limitado apenas a automóveis (e o número de pessoas de acordo com o limite da capacidade da viatura) e só pode participar nas sessões quem estiver munido da confirmação da inscrição, enviada por e-mail e/ou através de mensagem escrita enviada via SMS".

A organização reitera também que não é permitido sair das viaturas no decorrer das sessões e que no acesso aos WC "os participantes devem observar as regras de higienização e uso de máscara de proteção obrigatória."

