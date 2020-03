Arraiais dos Santos Populares vão desligar a música mais cedo

Os arraiais saem à rua no próximo mês de Junho, mas com novos limites de horários. A única excepção será mesmo a noite de Santo António.

Todas as outras noites do mês de Junho serão pensadas em quem quer dormir nos bairros que todos os anos recebem animados arraiais com música popular ao vivo ou a sair de pujantes colunas espalhadas pela rua.

O funcionamento dos arraiais das Festas de Lisboa foi alvo de uma actualização, publicada num dos suplementos do Boletim Municipal de 26 de Dezembro de 2019. A informação foi esta segunda-feira também impressa na edição em papel do jornal i (entretanto ecoada pelo Observador) que dá conta das novas condições para a organização e realização dos Arraiais Populares apoiados pelo município de Lisboa.

No documento lê-se que os Arraiais Populares são obrigados a cumprir os seguintes horários de funcionamento, desde que não existam impedimentos previstos na Licença Especial de Ruído: quintas-feiras e domingos entre as 19.00 e a 00.00, não podendo a “música amplificada” ultrapassar as 23.00; sextas-feiras, sábados e véspera de feriado entre as 19.00 e a 01.00, com autorização de música até às 00.00. “Excepcionalmente e mediante determinação da Câmara Municipal de Lisboa, na véspera do dia de Santo António, os Arraiais Populares poder-se-ão prolongar até às 04.00 horas”, acrescenta o Boletim Municipal.

