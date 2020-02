Arraial de Saint Patrick muda-se para Marvila com Filipe Sambado e Best Youth

São Vicente é o verdadeiro padroeiro de Lisboa, Santo António é o mais popular, mas há outros santos que vêm de fora para fazer a festa na cidade. A Jameson volta a celebrar com um arraial daqueles, desta vez no espaço Todos, em Marvila, a 20 de Março. Filipe Sambado e Best Youth são os primeiros confirmados.

Pelo quinto ano consecutivo, a Jameson pede emprestado aos irlandeses a festa que assinala a morte de São Patrício, o padroeiro da Irlanda, e pinta parte de Lisboa a verde. O tradicional Saint Patrick's Day é a 17 de Março, mas a marca de whisky atrasa a celebração mais uns dias e muda o arraial do Capitólio, onde decorreu no ano passado, para Marvila.

O cartaz ainda não está fechado, mas já cá cantam nomes como os Best Youth, a dupla composta por Ed Rocha Gonçalves e Catarina Salinas, e Filipe Sambado, que tem novo álbum – Revezo.

Tal como nas edições anteriores, além dos concertos, o arraial terá jogos e carrinhas de comida.



Para garantir que vai haver festa para si terá de contactar a produtora por email (mood@moodevents.pt) ou através da página de Facebook, sendo que cada bilhete tem o custo de 15€.

TODOS Marvila. Rua Pereira Henriques, 3. 20 Março 19.00-02.00. 15€

