Arraial Lisboa Pride cancelado, mas orgulho continua forte online

O Arraial Lisboa Pride, previsto para 27 de Junho, foi cancelado. A decisão foi anunciada esta quarta-feira pela Associação ILGA, que se compromete a “marcar o Mês do Orgulho de forma criativa em Portugal”.

A “difícil decisão” de cancelar o Arraial Lisboa Pride foi anunciada na página de Facebook da Associação ILGA, responsável pela organização do evento, que este ano “seria incompatível com o momento em que vivemos”.

“Imaginar 2020 sem um evento que é sinónimo de igualdade, felicidade, liberdade, diversidade e que congrega em si todo o acumular de conquistas legais e sociais em torno dos Direitos Humanos das pessoas LGBTI deixa-nos com um sentimento de profunda tristeza, que sabemos ser partilhado pelas mais de 75 mil pessoas que também se celebram no Arraial Lisboa Pride”, lê-se. “No entanto, a sua manutenção este ano seria irresponsável do ponto de vista da sustentabilidade organizacional e da saúde pública”, lamenta ainda Ana Aresta, presidente da direcção da ILGA Portugal, citada no mesmo comunicado.

Apesar da consternação da ILGA Portugal pelo cancelamento do evento, a associação compromete-se a canalizar todos os seus esforços e recursos de modo a reforçar a rede de serviços e apoios essenciais à população e famílias LGBTI, nomeadamente os serviços de apoio psicológico, apoio jurídico, integração social, apoio à vítima e ainda a Linha LGBTI, em formato de atendimento digital. “Esta é a altura de nos dedicarmos à essência do trabalho da associação, que é garantir a protecção das pessoas LGBTI e das suas famílias num contexto em que o confinamento pode provocar situações de maior silenciamento, exponenciar questões de saúde mental e aumentar casos de violência intra-familiar e na intimidade”, reforça-se.

Para não deixar passar em branco o Mês do Orgulho em Portugal, a ILGA promete também procurar marcar a efeméride de forma criativa e aliar-se ao Global Pride online, um evento de 24 horas para ser transmitido online com discursos, workshops, participações nas paradas Pride de várias partes do mundo, performances e concertos de artistas ainda por confirmar.

A associação garante ainda já estar a preparar a próxima edição do Arraial Lisboa Pride, “para que seja plena de diversidade e liberdade numa celebração de todos os afectos e de todas as expressões e identidades”. Em 2021, a ILGA celebra duas décadas e meia de formalização e de trabalho em prol do reconhecimento dos Direitos Humanos das pessoas e famílias LGBTI em Portugal.

+ Time In: As melhores sugestões para fazer em casa