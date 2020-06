Arroios convida-o a mexer-se com aulas de desporto gratuitas ao ar livre

Está com vontade de desconfinar ao ar livre? A Junta de Freguesia de Arroios juntou-se ao Lisboa Ginásio Clube para dinamizar aulas gratuitas de actividade física ao ar livre a partir de 1 de Julho. Basta aparecer e inscrever-se no local. Mas o melhor é madrugar: a participação é limitada.

Às segundas-feiras, as aulas decorrem no Largo do Intendente. Às quartas, no Campo Mártires da Pátria. Às sextas, no Jardim Constantino. A duração é sempre de 45 minutos, das 09.00 às 09.45.

Face à actual situação de pandemia, todas as actividades obedecem às orientações das entidades de saúde competentes, nomeadamente no que diz respeito à distância social recomendada. Será ainda necessário assinar um termo de responsabilidade.

Para mais informações, poderá entrar em contacto com a Junta de Freguesia por telefone (21 816 0970) ou e-mail (geral@jfarroios.pt).

