Feira do Mocho está de regresso a Almada para segunda edição de Verão

No próximo dia 4 de Julho, sábado, o Largo 5 de Outubro, em Almada volta a receber a segunda edição de Verão da Feira do Mocho. No jardim, entre as 10.00 e as 18.00, estarão presentes marcas pouco conhecidas do grande público e o objectivo é apoiar o pequeno comércio. A entrada é gratuita e é tudo ao ar livre.

Além da parte dedicada ao comércio, que contará com a presença de marcas como Aatma, Bianca Rouge Black, Chicken Chic, Dromedário | Extravaganzia by Laura pinho, ISATU The Artisan Way, Handmade with Love, Kacttulya, Kala Artesanato, KUI, Malü Pet Wear, Mariana Garrastazu, haverá bancas de street food para petiscar com comida do Hot Dog Lisbon, Empadas do Sul ou Aqui e Ali - Torricados.

Poderá conhecer também o trabalho de mais dez artistas urbanos, que têm estado envolvidos num projecto de reabilitação da zona do Caramujo/Romeira e que conferiram uma nova ambiência à zona.

Depois de passear pela feira e de conhecer a nova intervenção artística, aproveite para jantar numa das esplanadas dos restaurantes nas imediações.

Devido à pandemia, o espaço de recreio infantil está encerrado, bem como as mesas de piquenique e é obrigatório o uso de máscara e higienização em todas as bancas.

Largo 5 de Outubro (Cova da Piedade). Sáb 10.00-18.00. Entrada livre.

