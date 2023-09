Arroios é “palco para a irreverência” dos livreiros independentes

A Festa do Livro Independente vai ocupar o Mercado de Arroios durante três dias. O programa conta com uma rave literária e convidados como Hugo van der Ding.

A FLIFA – Festa do Livro Independente da Freguesia de Arroios está de volta ao Mercado da Rua Ângelo Pinto para três dias de programação cultural gratuita, de 29 de Setembro a 1 de Outubro. “Esta é a segunda edição que organizamos e sinto que é cada vez mais uma aposta ganha, também para a cidade”, diz Madalena Natividade, presidente da de Freguesia de Arroios, que promove a iniciativa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. “A FLIFA é uma celebração dos editores, livreiros e livros independentes que tantas vezes não se encontram nas grandes superfícies.”

O primeiro dia, 29 de Setembro, arranca pelas 18.00, com a abertura da feira do livro, onde vão estar representadas editoras e livrarias como a Tinta-da-China, a Planeta Tangerina, a Snob, a Baobá e a recém-aberta Greta, entre tantas outras. Depois da inauguração, segue-se uma conversa que reúne Pedro Mexia, Hugo van der Ding e Rui Reininho em torno de “a irreverência na literatura”. Mais tarde, a partir das 20.00, há rave literária, com sets de André Santos e Márcio Matos, da loja de discos Flur.

No dia seguinte, a festa começa mais cedo, pelas 11.00, com uma conversa sobre a literatura para jovens adultos em Portugal. Uma hora mais tarde, há “Peixeirada”, com a apresentação do livro Arquitectura do Bacalhau, de André Tavares e Diego Inglez de Sousa, e uma oficina de auto-retratos. Segue-se, depois de almoço, pelas 14.30, uma mesa-redonda com editores e livreiros independentes. Mas há muito mais a não perder, das 15.00 às 19.00, incluindo oficinas, leituras e a apresentação de livros como Enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal, de Nelson Nunes; e Há quem queira que a luz se apague, de Mário Freitas (argumento) e Derradé (desenho), com cores de Beatriz Duarte.

Já no domingo, 1 de Outubro, a programação, que se realiza novamente entre as 11.00 e as 19.00, promete mais oficinas, leituras e conversas. Destaca-se, por exemplo, a apresentação pelas 12.00 de Tamem Digo – Uma história de migrações, de Jorge Pinto, com ilustrações de Julia da Costa; e a conversa “O Lado Selvagem dos Livros: bibliotecas, leituras e comunidades”, marcada para às 17.00.

A entrada é livre e, se não quiser perder pitada, a programação completa já está disponível online, no site da Junta de Freguesia de Arroios.

Mercado de Arroios. 29 de Set-1 Out, Sex 18.00, Sáb-Dom 11.00-19.00. Entrada livre

