Arroios promove semana dedicada ao Médio Oriente e Norte de África

A Semana da Cultura e Gastronomia do Médio Oriente e Norte de África arranca já na próxima segunda-feira, 21 de Junho. A iniciativa, que se prolonga até ao fim-de-semana, inclui um ciclo de conferências para dar a conhecer a cultura destes países e as suas ligações à cultura portuguesa. A organização é da Junta de Freguesia de Arroios, que, a propósito da nova secção da Biblioteca de São Lázaro, decidiu promover a interculturalidade já existente no seu território.

Além do ciclo de conferências, que decorre a 24 de Junho, vários restaurantes do bairro vão estar a oferecer preços especiais aos visitantes durante toda a semana. Entre os estabelecimentos aderentes, encontram-se o Alibaba Kebab Haus, Jafra Restaurante & Shisha Lounge, Restaurante Marrakesh, 1001 Nights Restaurante Iraniano, Chez Idriss, Restaurante Mezze, Viagem das Horas, Princesa do Castelo, Costa do Malabar, Shree Ram Restaurant, Restaurante Annapurna e Turkish Kebab Grill House.

Desde Março que a Junta de Freguesia de Arroios conta com uma Biblioteca Pública do Médio Oriente, criada no espaço da Biblioteca de São Lázaro, na Rua do Saco, perto do Intendente e do Martim Moniz. Além de livros originais escritos em árabe, persa, hebraico, turco e urdu, a biblioteca tem também livros de autores portugueses traduzidos para estas línguas com o apoio do Instituto Camões.

