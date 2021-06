Art Matters: exposição da Gulbenkian invade Avenida da Liberdade

A Fundação está a promover uma mostra de arte, com reproduções de obras do Museu Gulbenkian, em vários espaços da Avenida da Liberdade.

Se está a pensar passar pela Avenida da Liberdade durante este mês de Junho, prepare-se para ser surpreendido por reproduções de obras de artistas mundialmente reconhecidos. O mérito é da Fundação Gulbenkian, que preparou uma mostra de arte em parceria com a Associação Avenida, no âmbito da campanha Art Matters. O objectivo é questionar a sociedade sobre a utilidade ou inutilidade do que é «Belo».

“Espalhámos peças do Museu Gulbenkian pela cidade para que a Arte faça parte do seu dia-a-dia, porque a Arte e o seu poder regenerador são essenciais, sobretudo nos momentos difíceis, sobretudo agora. São figuras e rostos representativos do Museu Calouste Gulbenkian: do Antigo Egipto ao início do século XX, do Oriente ao Ocidente, da alegria à contemplação, do divertimento à sedução”, lê-se em comunicado da Gulbenkian.

A exposição agora patente na Avenida da Liberdade convida, assim, a um outro olhar, mais demorado, sobre as lojas, hotéis e escritórios, que reclamam para si a função do tradicional espaço museológico e se revelam também parte da força aglutinadora e criativa que contribui para elevar a comunidade e o seu estado de alma. Entusiastas desde o primeiro momento, fazem parte deste roteiro estabelecimentos como a Boutique dos Relógios Plus Art, a Cushman & Wakefield, a David Rosas, a Elisabetta Franchi, o JNcQUOI, a Loja das Meias, a Massimo Dutti, o Olhar de Prata, a Rosa & Teixeira, a Timberland, a Torres Joalheiros e os hotéis Heritage, Britania e Lisboa Plaza.

Fundação Gulbenkian

“Uma das missões da Associação Avenida é dar voz à diversidade cultural desenvolvida nas suas emblemáticas salas de espectáculos e museus associados, estando abertos a outro tipo de iniciativas. A parceria com a Gulbenkian é uma iniciativa que muito nos honra e um match perfeito entre obras de arte de artistas de renome internacional e espaços na Avenida da Liberdade com um legado histórico e ambientes de charme”, declara em comunicado o presidente, Pedro Mendes Leal.

Segundo a organização, os associados que aderiram à campanha fizeram-no de formas diversificadas, incorporando uma ou várias obras no interior dos seus espaços, e/ou dando visibilidade ao conceito através das suas montras. Para saber mais sobre esta iniciativa e sobre as obras seleccionadas, poderá aceder aos QR codes disponíveis junto a cada reprodução, que o direccionam para a página online da campanha.

