Artista plástica Pitanga vai personalizar ténis gratuitamente no Chiado

Há aficcionados de tudo e mais alguma coisa. Até de ténis. Para celebrar o Sneaker’s Day, a loja de calçado Bstrong, no Chiado, promove a 9 de Outubro uma iniciativa com a artista Pitanga que vai deixar a clientela personalizar o seu próprio par.

A Bstrong, que abriu recentemente a sua primeira loja de rua no Chiado, é especializada em calçado desportivo e não perdeu a oportunidade de celebrar a efeméride junto de clientes e fãs de ténis. Ou sapatilhas. É ao gosto do freguês. A marca juntou-se à artista plástica Joana Rodrigues (aka Pitanga), que tem traçado um caminho consistente pela ilustração e arte urbana, para permitir aos clientes levar para casa um par de sapatos completamente personalizados e exclusivos.

A iniciativa decorre na sexta, dia 9, entre as 10.00 e as 20.00, altura em que Pitanga estará disponível para pintar, escrever e desenhar aquilo que cada cliente que compre uns ténis nesse dia bem lhe apetecer. Os restantes clientes que tenham comprado ténis entre 9 de Setembro e 9 de Outubro e que ainda tenham o talão de compra podem também alinhar na personalização.

Modelos como as Adidas Stan Smith, as Nike Air Force 1, as Vans SK8 Hi Platform ou as Nike Cortez são alguns dos que poderão ser customizados. Os pedidos são gratuitos e serão feitos por ordem de chegada, mediante a disponibilidade da artista.

Rua Nova do Almada, 96. 9 de Outubro 10.00-20.00.

+ Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ As melhores lojas de ténis em Lisboa

Share the story