Artistas e chefs juntam-se em streaming solidário para a construção de hospital

No próxima segunda-feira, 23 de Março, junte-se ao live streaming solidário “CONVIDA 19 – Todos por uma causa” que junta música, magia, humor, leitura, pintura ou gastronomia, num programa que se irá prolongar durante todo o dia entre as 11.00 e as 23.00.

A iniciativa é promovida pela Cruz de Malta Portugal, associação humanitária de inspiração católica, e tem por objectivo a angariação de donativos para a aquisição de um hospital de campanha. Ao mesmo tempo, diz a organização, é também um agradecimento a todos os profissionais de saúde e da segurança nacional.

Catarina e António Raminhos, Bárbara Tinoco, No Maka, Luís de Matos, José Luís Peixoto, Filipe Gonçalves, Mónica Sintra, Pedro Gonçalves, O Martim, André Henriques, Pedro Górgia e Tiago Aldeia, Hugo Makarov, chef Chakall, chef Hugo Nascimento, Catarina Miranda e Sofia Novais de Paula, Alexandre Silva, Diogo Faro e Miguel Lambertini são alguns dos nomes que já se juntaram a esta causa.

Nos próximos dias poderão ser anunciadas mais participações, mas já há regras para o calendário do evento: cada actuação ou performance terá cerca de 30 minutos em live streaming.

A iniciativa solitária estará disponível na página de Facebook Convida19 e se quiser ou puder fazer um donativo encontra as instruções na mesma página. As contribuições são feitas directamente na Conta Solidária da Cruz de Malta (IBAN – PT50 0035 0391 0001 4672 630 15) e podem ser feitas até 31 de Março. O valor angariado será depois divulgado.

“Esta acção de responsabilidade social assumida por todos os portugueses tem como objetivo angariar fundos para a Cruz de Malta Portugal adquirir um hospital de campanha que está equipado com 200 camas e iluminação no valor de 400 mil euros, a ser montado num dos hospitais de primeira ou segunda linha do nosso país, que mais necessite destes equipamentos para o combate à Covid-19. Este hospital de campanha vai igualmente servir para dar apoio à triagem de doentes”, lê-se num comunicado da instituição que revela estar em contacto em entidades públicas, no sentido de perceber onde será mais oportuno instalar o hospital.

Se o valor angariado não atingir o objectivo, a Cruz de Malta Portugal fará a aquisição de um hospital, mas com módulos mais reduzidos.

