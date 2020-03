Artistas, escritores e músicos: Brotéria lança plataforma de partilha cultural

Senhoras e senhores, aos vossos lugares – é assim que a Brotéria, revista centenária e um dos mais recentes centros culturais de Lisboa, pede a todos para que se mantenham em casa, mas sempre ligados à cultura. No seu novo projecto aosvossoslugares.com, uma comunidade de artistas, escritores e músicos vai entrar todos os dias em sua casa com palavras e ritmos. Capitão Fausto, Vera Marmelo, José Tolentino Mendonça ou Afonso Reis Cabral são alguns dos nomes.

A Brotéria, que abriu o seu novo espaço no início do ano, fechou as portas do seu palácio no Bairro Alto para responder aos planos de contenção da pandemia do novo coronavírus. Mas nem por isso vai deixar de levar a cultura aos que estão em casa. Criaram assim uma nova plataforma: o site aosvossoslugares.com.

“⁠Isolados mas não adormecidos, desafiámos uma comunidade de artistas, escritores, músicos e outros agentes culturais a criar um momento de beleza e de silêncio, que será publicado todos os dias à mesma hora”, escreveram na sua página de Facebook.

Todos os dias, às 21.30, não é para contar com streaming de nenhum espectáculo ou leitura, é antes a hora da publicação de um conteúdo, seja um texto, seja uma música ou uma mensagem de esperança. O objectivo é criar uma espécie de arquivo cultural de várias áreas.

"A internet é uma grande aliada nestes tempos de incerteza. E a cultura passa por aqui também", lê-se no site do novo projecto. "Não queremos forçar um sentido lírico sobre aquilo que é dramático. Mas podemos ter uma história para contar, dar a ver uma imagem, cantar uma canção."

O projecto arrancou esta quarta, 17, com a poeta Matilde Campilho, e segue esta quinta com a pianista Joana Gama. Os restantes convidados diários estão já anunciados no site e há nomes e projectos como: Vera Marmelo (fotógrafa), Domenico Lancellotti (músico), Bernardo Pinto de Almeida (poeta), Marcos Barbosa (actor), Jacinto Lucas Pires (escritor), Rapaz Ego (músico), Ricardo Toscano (músico), Afonso Reis Cabral (escritor), Luísa Jacinto (artista), José Tolentino Mendonça (cardeal e bibliotecário da Santa Sé), Rui Chafes (artista), Planeta Tangerina (editora), Madalena Matoso (ilustradora), Lourenço Ferreira (bailarino), Qual Albatroz (editora e oficina) e Capitão Fausto (músicos).

A ordem não será esta, a ideia é ir descobrindo o artista do dia 24 horas antes, para saber quem vai deixar marca no dia seguinte. Esta é uma plataforma completa, que junta som, imagem, texto, gestos, tudo a muitas mãos e muitas vozes.

