Artistas plásticos encontram residência no Mercado de Alvalade

A Junta de Freguesia de Alvalade cedeu um espaço no mercado para a criação artística, após um apelo lançado pela plataforma P’la Arte.

Arrancam nesta quinta-feira as primeiras três residências artísticas no Mercado de Alvalade, um projecto implementado pela Junta de Freguesia de Alvalade para ajudar criadores a desenvolver o seu trabalho, numa altura em que dezenas de artistas de encontram sem atelier.

O apelo foi lançado pela plataforma cívica P’la Arte no âmbito do projecto Espaços de Criação Artística, que ajuda artistas afectados pela pandemia ou sem condições de trabalho através de parcerias com entidades públicas e privadas.

A Junta de Freguesia de Alvalade respondeu ao apelo fazendo pequenas alterações num espaço do Mercado de Alvalade, de forma a oferecer as condições necessárias para acolher o trabalho de três artistas plásticos. A única contrapartida é o desenvolvimento de acções culturais em Alvalade, como exposições, eventos, conferências ou "propostas adequadas aos espaços cedidos e que ofereçam aos cidadãos a oportunidade de um contacto mais próximo com a arte e os artistas".

Mariana Duarte Santos, Catarina de Moura e Conrad Armstrong são os primeiros residentes. A partir de 15 de Setembro dão lugar a Paulo Albuquerque e Francisco Gomes.

+ Leia já, grátis, a nova edição da Time Out Portugal

+ Drawing Room: a feira dedicada ao desenho volta em Outubro e vai ter versão digital

Share the story