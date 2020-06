Artistas urbanos unem-se em leilão solidário

Filippo Fiumani, HOME HAS NO BORDERLINE (75cm x 106cm), base de licitação: 750€

A Associação Salvador, que luta pela integração de pessoas com deficiência motora, está a promover mais uma vez um leilão online, em parceria com o Palácio do Correio Velho. Depois da Quarentena Solidária ter juntado artistas portugueses das mais diversas áreas, é a vez da Street Art Indoor, que decorre entre os dias 16 e 30 de Junho, a unir diferentes nomes da arte urbana – como Utopia, Mr. Dheo, Akacorleone, Tosco Xoscx, Frederico Draw, Filippo Fiumani e Maria Imaginário – num projecto solidário.

“A iniciativa surgiu da vontade de devolver as ruas às pessoas”, explica Salvador Mendes de Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador. “Através deste leilão solidário, queremos que as pessoas possam levar para casa verdadeiras obras de arte de artistas que estão habituados a admirar de longe, nas ruas das suas cidades.”

Ao todo, são 22 artistas que habitualmente usam as ruas como tela e se viram obrigados a repensar o seu método de trabalho. O valor angariado será utilizado para apoiar uma franja da população que vive muitas vezes em isolamento permanente por não ter as condições adequadas para sair de casa com autonomia. Para participar, basta aceder ao leilão no site do Palácio do Correio Velho.

