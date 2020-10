Aruki lança peças de sushi rosa a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro

A marca de entrega de sushi ao domicílio Aruki associou-se ao movimento “Onda Rosa”, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que incentiva a prevenção e diagnóstico do cancro da mama, e lançou a nova peça solidária uramaki pink, com salmão, morango e queijo-creme. Os rolinhos são vendidos num conjunto de quatro e parte do valor reverte para a instituição.

A alga de soja ganhou o tom rosa, a combinar com a cor do mês – Outubro é o mês da luta contra o cancro, assinalando-se primeiro a 15 de Outubro o Dia Mundial da Saúde da Mama e no fim do mês, dia 30, o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. Este uramaki é de edição limitada e está disponível para encomenda através da aplicação, do site ou das plataformas habituais por 3,90€ (quatro peças, 20% do valor reverte para a Liga Portuguesa Contra o Cancro).

A marca Aruki estreou-se em Lisboa, pelas mãos dos donos da Confraria, 2017. Em Setembro fizeram uma mudança radical da imagem: além de uma nova campanha digital, onde apresentam o “sensei Aruki” e uma nova app mais funcional para iOS e Android, lançaram também um novo combinado com 30 peças. Este novo menu Sensei inclui os novos niguiri de atum braseado com foie gras, niguiri de salmão com trufa, gunkan de trufa, gunkan de camarão ou uramaki com tempura de camarão e salmão braseado no topo (33,90€).

