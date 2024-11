Árvores no jardim da Alameda? Câmara apresenta o Parque das Tílias

A zona relvada da Alameda Dom Afonso Henriques vai ganhar 65 árvores nos próximos anos. A proposta integra-se no Projecto Integrado de Requalificação do Eixo da Almirante Reis, apresentado esta terça-feira, 26 de Novembro, no edifício dos Paços do Concelho, em Lisboa, e emana de uma transformação central da avenida: com a saída do separador central e a mudança da ciclovia para as laterais, saem também as árvores que o compõem. "Todas serão transplantadas", assegurou à Time Out a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida, à margem da apresentação do projecto. Não há, evidentemente, garantias de que todas sobrevivam à mudança.

DR Projecto para a Alameda Dom Afonso Henriques

"Esta avenida é um espaço muito complexo, também pela ocupação que existe do subsolo. Há zonas onde não se consegue plantar árvores, mas, com base neste estudo que fizemos, encontramos outras onde, sim, elas podem crescer de forma saudável", explicou a responsável. Uma grande parte das árvores que foram crescendo nos últimos anos no separador central da avenida são tílias e farão, no futuro, sombra no jardim da Alameda. De acordo com o projecto apresentado pela CML, que deverá entrar em obra em 2027, será transplantado um total de 295 tílias. A maior parte (no máximo, 180) seguirá para as laterais da avenida, 20 irão para zonas envolventes da Almirante Reis e 30 para outras partes da cidade, como o Bairro Padre Cruz, o Rio Seco e o Bairro da Boavista.

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp