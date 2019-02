As aves que anunciam a Primavera vão pôr o Barreiro a olhar para o ar

O tempo quente traz de volta aos céus os bandos coloridos que anunciam a chegada da Primavera. É a altura ideal para observar aves nas áreas húmidas de Portugal, como o Sapal do Rio Coina, no Barreiro.

As espécies invernantes, como a águia-pesqueira ou o maçarico-real, estão a abandonar o país. As espécies estivais, como a garça-vermelha e várias andorinhas, começam a chegar. Se quiser conhecer melhor estas majestosas criaturas, pode observá-las, a 2 de Março, na companhia de um biólogo.

A actividade de observação de aves, a decorrer das 8.30 às 12.00, terá lugar no Sapal do Rio Coina, no Barreiro. Acompanhados pelo biólogo Mauro Hilário, do Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada, os participantes (a partir dos seis anos) vão poder aprender mais sobre a diversidade ornitológica aí presente.

Se não tiver binóculos, não se preocupe: o centro empresta-lhe. Basta ter calçado confortável e roupa discreta, para não assustar os passarinhos. As inscrições são gratuitas, mas sujeitas a marcação prévia, através da Linha Verde 800 912 070.

