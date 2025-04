As cidades mais bonitas do mundo que são “completamente ignoradas”, segundo o Reddit

Writer, Time Out Travel

O debate está a acontecer online e não faltam sugestões inspiradoras para futuras viagens. Foram incluídos destinos na Índia, no Peru, no Canadá ou na Escócia.

A Time Out actualizou recentemente a lista dos locais mais bonitos do mundo, incluindo monumentos, ilhas, espaços verdes e cidades subestimadas, mas nem mesmo nós conseguimos abranger todos os destinos deslumbrantes que o planeta tem para oferecer.

No Reddit, o utilizador RainbowCrown71 perguntou “quais são as cidades mais bonitas que são completamente ignoradas”. Muitos foram os redditers que deram a sua opinião – e não faltaram algumas sugestões novas.

Os utilizadores mencionaram uma série de cidades pequenas e pitorescas na Europa, muitas delas ofuscadas por metrópoles vizinhas mais famosas. RainbowCrown71 recomendou Turim como uma “cidade italiana acessível com um ambiente clássico” e “museus incríveis”, juntamente com Wrocław, uma cidade polaca “muito barata” com “um centro histórico, alguns museus incríveis e igrejas deslumbrantes”. Outros utilizadores também sugeriram Ghent, Norwich, Cádis e Glasgow.

Na Ásia, são mencionadas várias cidades indianas, incluindo Kochi (na costa Malabar do país), Madurai (onde se encontra o Templo Meenakshi, de deixar qualquer um de queixo caído) e Chandigarh (onde se encontram os impressionantes edifícios modernistas desenhados pelo arquitecto suíço-francês Le Corbusier). Parece maravilhoso, certo?

Puebla, uma cidade mexicana com comida deliciosa e igrejas barrocas; Mongui, uma aldeia colonial histórica na Colômbia; e Cajamarca no Peru, uma bonita cidade que “recebe muito poucos turistas internacionais”, foram apenas alguns dos locais destacados na América Central e do Sul.

Na América do Norte, cidades como Pittsburgh, Nova Orleães e Quebeque foram todas recomendadas pela sua “influência europeia”, enquanto no Médio Oriente, Muscat, em Omã, e Baku, no Azerbaijão, foram destacadas pelas suas paisagens deslumbrantes, cultura e edifícios tradicionais bem preservados.

É muita inspiração para viagens, não é? Para mais locais deslumbrantes e menos conhecidos, consulte o nosso guia dos locais mais bonitos do mundo aqui.

