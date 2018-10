As escadas rolantes do Martim Moniz já funcionam

Quase dois anos depois, as escadas rolantes que ligam o Martim Moniz à Rua Marquês de Ponte de Lima vão finalmente ser abertas ao público. Fernando Medina inaugura este sábado as Escadinhas da Saúde.

A partir de agora vai ficar mais fácil subir à Mouraria, só não se esqueça de se manter encostado à direita enquanto sobe para não empatar o trânsito. O troço tem 32 metros e integra o Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo.

Quando anunciou este projecto, a autarquia destacou como “a sua concretização permitirá vencer os desníveis impostos pela topografia do território e aceder ao topo da colina em condições de maior conforto e segurança”.

Manuel Manso

“A criação deste percurso insere-se, ainda, na estratégia que o município tem vindo a implementar neste bairro histórico ao longo dos últimos anos, no sentido de promover, não só a sua requalificação, como também a sua integração no contexto da cidade, contrariando o isolamento que lhe foi sendo conferido pela sua história e características urbanísticas, apesar da sua centralidade e proximidade à Baixa”, lê-se ainda no folheto informativo que a câmara disponibiliza no seu site.

Este é um investimento da EMEL, avaliado em cerca de 830 mil euros. Nesta sexta-feira, as escadas já funcionavam, mas dois polícias guardavam-nas vedando o acesso a quem por ali se quisesse aventurar. A cerimónia oficial de inauguração, com o presidente da câmara, está marcada para este sábado às 12.30.

Vale a pena lembrar que utilização das escadas é gratuita.

