As férias de Natal online do Zoo dão direito a prémios

Ao longo das duas semanas de pausa lectiva, a partir desta segunda-feira, 21 de Dezembro, o Jardim Zoológico de Lisboa convida crianças e jovens, dos três aos 16 anos, a participarem em diferentes actividades online. No final, os trabalhos mais originais vão ser premiados com bilhetes duplos para o parque.

As actividades, pensadas para as diferentes faixas etárias (dos três aos cinco, dos seis aos nove, dos 10 aos 12 e dos 13 aos 16 anos), são lançadas nesta e na próxima segunda-feira (21 e 28 de Dezembro), no blogue do Zoo, e procuram explorar temáticas como a importância da biodiversidade, a sustentabilidade e a conservação da natureza.

Para se habilitarem aos prémios, os miúdos têm de participar nos desafios e registar a evolução do seu trabalho através de uma reportagem fotográfica ou de um vídeo, que devem submeter por e-mail (pedagogico@zoo.pt) até 4 de Janeiro.

Os exploradores mais empenhados, que têm direito a bilhetes para visitar o Jardim Zoológico, vão ser anunciados a 8 de Janeiro, mas atenção que só os trabalhos devidamente identificados com o nome e a idade do participante vão ser avaliados. A equipa responsável pelos Campos de Férias do Jardim Zoológico irá seleccionar um vencedor por faixa etária com base no número de participações realizadas. Em caso de desempate, vencerá o trabalho mais original.

