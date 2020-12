Zoo de Lisboa convida crianças a enviarem cartas ao Pai Natal

O marco de correio já está instalado na área de acesso livre do parque, para que as crianças possam enviar as suas cartas ao Pai Natal. Mas o Zoo de Lisboa tem mais propostas para celebrar a quadra.

O Jardim Zoológico de Lisboa convida-o a deixar-se envolver pelo espírito natalício ao ar livre e em segurança já a partir deste fim-de-semana. Para o convencer, tem várias propostas para toda a família. Desde o marco do correio na zona de acesso livre, para os miúdos enviarem as suas cartas ao velhinho das barbas brancas, até passatempos e ofertas várias.

“Durante os próximos fins-de-semana e até ao final do ano, o Jardim Zoológico desafia os visitantes para um conjunto de actividades com cheirinho a Natal”, lê-se em comunicado. “As surpresas começam em Sete Rios, onde os visitantes podem encontrar a imponente árvore de Natal do Zoo.”

Ainda na área de acesso livre do parque, junto à Casinha do Lidl, encontrará um marco de correio, para que todas as crianças deixem a sua carta ao Pai Natal, mas também uma exposição cheia de curiosidades incríveis sobre as adaptações de algumas espécies às temperaturas mais baixas que se fazem sentir nesta época do ano. Chuva, frio e ambientes hostis podem ser um problema para muitos, mas não para os “Super-heróis da Natureza”, um conjunto de animais adaptados para se reproduzirem em condições sob as quais muitos teriam dificuldade em sobreviver.

A piscar o olho à exposição, o Zoo lança também um passatempo com o mesmo nome, para que os visitantes se possam habilitar a ganhar um de três passes anuais para visitar o parque. Basta indicar quais são os quatro “super-heróis” representados nos painéis da exposição e enviar as respostas por e-mail (zoopassatempos@zoo.pt). O vencedor será anunciado a 23 de Dezembro.

Já dentro do Jardim Zoológico, nos fins-de-semana entre 5 de Dezembro e 6 de Janeiro, a magia do Natal na Quintinha do Zoo promete presentes. E não se esqueça: é possível usufruir de 15% de desconto nos bilhetes online até 31 de Dezembro.

Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Sex 10.00-18.00. A partir de 14,50€ (12,33€ online até 31 de Dezembro).

