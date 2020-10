As melhores curtas-metragens do mundo estão de volta a Lisboa

Durante quatro dias, terá oportunidade de ver 25 curtas premiadas. A cereja no topo do bolo? As sessões são gratuitas.

O festival Les Nuits en Or arranca em Lisboa já esta semana, desta vez na Sala de Cinema Fernando Lopes, no campus da Universidade Lusófona. Nos dias 15, 16, 22 e 23 de Outubro, poderá ver as melhores curtas-metragens do mundo, em sessões de entrada livre, limitadas à lotação disponível.

Todos os anos, mais de 30 Academias de Cinema em todo o mundo distinguem uma curta-metragem de produção nacional. Para as promover internacionalmente, a Académie des César criou Les Nuit en Or, uma série de mostras “pela diversidade de culturas do mundo, à descoberta do talento de cineastas promissores.”

A programação inclui três sessões por dia, às 15.00, às 17.00 e às 20.00, com quatro a seis curtas premiadas por sessão. Entre Sombras, de Alice Guimarães e Mónica Santos, vencedor do Prémio Sophia 2019 de Melhor Curta-Metragem de Animação, será o representante português desta que é já a sétima edição do festival – poderá ver o filme no primeiro dia (15) e no último (23) na sessão das 17.00. Mas há muito mais para ver.

Milk (Coreia do Sul), She-Pack (Noruega), Pile Poil (França), Matriochkas (Bélgica), The Egg (Austrália), Electric Swan (Grécia), Inverno (Itália), Daddy and The Warlord (Países Baixos), Grandad Was A Romantic (Reino Unido), Un Air De Kora (Senegal), Freigang (Áustria), Mia Donna (Ucrânia) e Excess Will Save Us (Suécia) são outros filmes em cartaz. Para mais informações, basta consultar o programa completo do festival aqui.

Sala de Cinema Fernando Lopes. Campo Grande 376. Qui-Sex 15.00, 17.00 e 20.00. Entrada livre, limitada à lotação disponível.

+ Desafio Time In: uma curta-metragem por dia

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana