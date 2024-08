As melhores (e piores) cidades europeias para andar a pé

Podemos planear o itinerário de viagem ao mais ínfimo detalhe, dedicar horas de pesquisa antes da partida e construir uma página de notas ridiculamente longa com recomendações de amigos, mas, às vezes, as melhores descobertas das férias são aquelas em que simplesmente se tropeça nelas durante um passeio.

A Europa é abençoada com óptimas cidades para passear — cidades 'acessíveis a pé', por assim dizer. Mas qual a melhor para descobrir a pé? Bom, a Preply, uma plataforma de aulas de línguas online, pesquisou a distância a pé entre as cinco principais atracções nas 30 cidades mais populares da Europa para chegar ao ranking final.

Sevilha ocupa o primeiro lugar — com uma distância média a pé de apenas 1,6 km e um tempo de caminhada de apenas 20 minutos, a cidade espanhola está à frente de outros destinos no país (a próxima no ranking é Madrid no 14º lugar) e tem de longe a menor contagem de passos, com 2.100.

Em segundo lugar está Veneza, onde a distância a pé é de cerca de 2 km e o tempo é aproximadamente 27 minutos, e em terceiro lugar está o Porto, com uma distância média de 2,3 km mas apenas 30 minutos.

Curiosamente, Munique, que foi classificada como a cidade mais acessível a pé no mundo neste estudo, é uma das menos acessíveis segundo a pesquisa da Preply, com uma distância média impressionante de 16 km e um tempo de três horas e 15 minutos. O estudo anterior, conduzido pela Compare the Market AU, analisou factores como precipitação, número de trilhos para caminhadas, pontuação de segurança, custo do transporte público e lugares sem carros. Talvez seja melhor ir a Munique por si mesmo e ver qual o estudo mais correcto.

Por fim, e para surpresa de ninguém, Lisboa domina o ranking das cidades menos acessíveis para descobrir a pé. São necessários mais de 31 mil passos para descobrir as maiores atracções da cidade - e todos sabemos que grande parte deles serão a subir e descer as suas sete colinas.

As 15 melhores cidades para andar a pé na Europa

1. Sevilha, Espanha

2. Veneza, Itália

3. Porto, Portugal

4. Florença, Itália

5. Atenas, Grécia

6. Amesterdão, Países Baixos

7. Colónia, Alemanha e Milão, Itália

9. Verona, Itália

10. Nice, França

11. Roma, Itália e Istambul, Turquia

13. Copenhaga, Dinamarca

14. Madrid, Espanha

15. Cracóvia, Polónia

As 5 piores cidades para andar a pé na Europa

1. Lisboa, Portugal

2. Zagreb, Croácia

3. Hamburgo, Alemanha

4. Munique, Alemanha

5. Oslo, Noruega

Pode ler mais sobre este estudo no site da Preply.

