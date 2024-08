Estas são as 20 cidades mais bonitas do mundo, aparentemente

Tal como as pessoas, cada cidade é bonita à sua maneira. Florença tem edifícios renascentistas, enquanto Nova Iorque tem arranha-céus imponentes. Londres tem parques e pubs da velha guarda, enquanto Barcelona tem Gaudí e praia. A beleza está nos olhos de quem a vê – mas o que se pensa na redacção da Architectural Digest?

A revista de design acaba de publicar uma lista do que considera serem as cidades mais bonitas do mundo, compilada com base no legado histórico de cada destino, nas suas zonas verdes, nos seus monumentos e na sua arquitectura.

O primeiro lugar é ocupado por Adelaide, a capital da Austrália do Sul, graças à sua arquitetura Art Déco e às suas exuberantes dunas. “Com uma notável linha do litoral a oeste e colinas ondulantes a sul e leste, Adelaide obteve notas máximas em todos os requesitos”, escreveu Melissa Woodley, editora de viagens da Time Out Austrália. "[A cidade] é conhecida pela sua distintiva beleza natural, com muitos locais deslumbrantes à beira-mar, juntamente com avenidas ladeadas por encantadores edifícios Art Deco.”



Em segundo ficou Tallinn, a capital da Estónia, que é uma das cidades medievais mais impressionantemente bem preservadas do mundo. Na terceira posição ficou Portsmouth (não, não é a que fica no sul de Inglaterra), o segundo maior centro populacional da Dominica, país insular que fica no mar das Caraíbas e tem praias, mangais e recifes de coral.

San Miguel de Allende, no México, e Antigua, na Guatemala, completam o top 5. Pode consultar o resto da lista abaixo.

As 20 cidades mais bonitas do mundo, segundo a Architectural Digest

Adelaide, Austrália Tallinn, Estónia Portsmouth, Dominica San Miguel de Allende, México Antígua, Guatemala Singapura Paris, França Chefchaouen, Marrocos Chiang Mai, Tailândia Luxor, Egipto Istambul, Turquia Quioto, Japão Barcelona, Espanha Cidade do Cabo, África do Sul Rio de Janeiro, Brasil Florença, Itália Djenné, Mali Nova Iorque, EUA Amesterdão, Países Baixos Jaipur, Índia

Pode ler mais sobre cada uma das cidades no site da Architectural Digest.

