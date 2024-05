A prosa do autor norte-americano Blake Crouch volta a merecer adaptação televisiva, depois das séries Wayward Pines (2015-2016) e Good Behavior (2015). Crouch junta-se à equipa de argumentistas que agora adapta Matéria Escura, romance de ficção científica, onde um cientista é raptado para uma versão alternativa da sua vida, mergulhando num labirinto de realidades diferentes que lhe dificulta o regresso a casa e à sua verdadeira família. O elenco conta com Joel Edgerton (The Underground Railroad), Jennifer Connelly (Top Gun: Maverick), Jimmi Simpson (Westworld) e Alice Braga (Um Homicídio no Fim do Mundo). Estreia a 8 de Maio na AppleTV+.

©DR Joel Edgerton, em 'Dark Matter'

"O Universo é composto por planetas, luas, estrelas, galáxias e de matéria negra ou escura, algo que não é ainda facilmente explicável por não ser visível pelos meios científicos existentes." É assim que a plataforma RTP Ensina procura a explicar o que é isto da matéria negra que tanto tem baptizado títulos da televisão e do cinema. Há, aliás, uma série com o mesmíssimo nome, também do género ficção científica, além de uma série de filmes e, já agora, do último álbum dos Pearl Jam. Mas isso é outra música. Responsável pela expansão do Universo, a matéria negra tem quatro dimensões, continua a aula virtual: a dimensão temporal e três espaciais “que permitem a propagação da luz numa linha recta entre uma fonte e um observador”. E se estas poucas linhas expandem também, com alguma dificuldade, a massa cinzenta do comum cérebro dos mortais, o enredo de Matéria Escura, a nova série da AppleTV+, vai mais longe.

O que interessa saber, simplificando a gíria científica do argumento, é que: existem universos paralelos, uns mais semelhantes que outros, que são criados quando tomamos decisões de vida importantes, do percurso profissional à pessoa que escolhemos para partilhar casa. É que todos já fizemos a pergunta: "e se eu tivesse tomado diferentes decisões ao longo da vida? Que seria de mim se tivesse optado por percorrer outro caminho?" As possibilidades são infinitas, por vezes encontramo-nos a imaginar algumas e é esse o núcleo central da trama de Matéria Escura.

©DR Joel Edgerton e Jennifer Connelly, em 'Matéria Escura'

Uma história sobre o caminho (ou caminhos) não percorridos, onde acompanhamos Jason Dessen (Joel Edgerton), um físico e professor universitário de Chicago que vive uma vida pacata com a esposa Daniela (Jennifer Connelly) e o filho adolescente Charlie (Oakes Fegley). Uma noite, depois de sair de um bar onde festejava uma conquista profissional do seu amigo Ryan (Jimmi Simpson) é raptado e acorda numa versão alternativa da sua vida, onde está quase tudo diferente, tanto na vida profissional, como na pessoal. Jason terá a ajuda de Amanda (Alice Braga) uma psiquiatra que com ele atravessa um labirinto de realidades, na esperança de fazer chegar Jason à sua verdadeira família e salvá-lo do pior inimigo de todos: ele próprio.

Além de Matéria Escura, há outro livro de Crouch a ser adaptado, mas no formato longa-metragem. Chama-se Famous e é Sobre um homem que já foi confundido 228 vezes com uma estrela de Hollywood, e que no elenco tem confirmada a participação de Zac Efron.

Crouch tem uma página de Instagram onde vai respondendo às perguntas dos seguidores. Há uns meses alguém o questionava: "Escreve os seus romances a pensar em potenciais produções cinematográficas ou televisivas?", ao que respondeu: "Não, mas sempre fui uma pessoa muito visual. Os meus primeiros livros foram inspirados por imagens que, depois de as ver, não as conseguia tirar da cabeça. Era como se estivesse a ser assombrado para escrever. Há cerca de dez anos, alarguei as minhas ambições. Decidi que queria contar histórias no meio que funcionasse melhor. Os romances serão sempre o meu verdadeiro amor, mas se um filme, uma série, uma banda desenhada, um podcast, o que quer que seja, for o melhor para a história, então vou em frente.”

AppleTV+. Estreia a 8 de Maio

+ A queda do império: Jeff Daniels enfrenta a bancarrota em minissérie da Netflix