As novas saladas que pode levar ConsiGO para qualquer lado

A quarentena deu à luz negócios de entregas ao domicílio que agora, no desconfinamento, se mantêm. A ConsiGO é uma nova marca de saladas frescas em frasco – para pegar e levar para o jardim mais próximo, com o devido distanciamento.

A carioca Cecília Melo sempre organizou as refeições em potes, diferentes para cada dia da semana e sempre saudáveis. Maria Pimenta, amiga lisboeta, rendeu-se a esta opção rápida e saudável e desafiou-a a criar uma marca com estas saladas. A ideia era entregarem-nas em escritórios e oferecer uma solução prática para o meio do dia atarefado, mas no último mês, durante a pandemia, começaram a entregá-las em casa, para quem já não tem paciência para andar na roça com os tachos.

Têm três opções, todas em frascos de vidro, com os ingredientes empilhados em camadas e numa dose perfeita para uma pessoa: a Fresca, com um puré de beterraba com iogurte e zaatar rosa vibrante, massa de laços, beringela assada, salsa e nozes; a Saudável, com atum em vinagrete de limão e mel, ervilhas, cebola roxa, croutons integrais e alface iceberg; ou a Sustentável, com frango em vinagrete de balsâmico e mel, arroz selvagem, manga, rúcula e sementes de abóbora (todas a 6,50€). Cada salada aguenta fresquinha e saborosa até cinco dias, desde que guardada no frigorífico.

Se estiver com pressa ou fora de casa e sem acesso a loiças, pode comer directamente do pote. Caso tenha um prato à mão, deve esperar cinco minutos depois de tirar a salada do frio, virar o pote ao contrário e agitá-lo antes de abrir e empratar.

As encomendas devem ser feitas pelo Instagram (@consi.go) até 24 horas antes do horário de entrega, às terças e quintas-feiras, entre as 10.30 e as 13.00. Se voltar a encomendar e devolver o pote de vidro, tem direito a um desconto de 0,50€.

Em breve o menu deverá crescer com opções vegan ou para intolerantes ao glúten.

Com o desconfinamento e o regresso aos escritórios, Maria e Cecília tencionam alargar os períodos de entrega.

91 893 1016. consigopt@gmail.com

