As novidades de Verão do Palaphita, a floresta amazónica de Cascais

A esplanada com mais onda da Casa da Guia, com vista para o mar, preparou novos petiscos e cocktails para a estação quente.

Se há um pouco da Amazónia em Cascais, é no Palaphita, o bar mais sustentável da vila. Fica num pequeno bosque dentro da Casa da Guia e usa a natureza como arquitetura, tal como já fazia no Rio de Janeiro antes de chegar a Portugal em 2020. Para além de muitas mesas ao ar livre e de um antiteatro com almofadas perfeito para assistir ao pôr-do-sol (ou a um dos muitos concertos que se vão realizando por ali, como o que está marcado para o dia 17 de Agosto com o grupo Samba Fixe, ou o de dia 25 com a Banda Jahck, de reggae), há palafitas espalhadas pelo espaço, um género de iglos translúcidos, perfeitas para receber em dias mais frescos, de vento ou chuvosos casais apaixonados, grupos de amigos ou até famílias com crianças – todos são bem-vindos.

A ementa, com inspirações amazónicas, tem muitas novidades para este Verão, como os Tomates de Colares (12,50€), cultivados em sistema biológico. "São incrivelmente doces. Há uma salada com eles e também aparecem na burrata e no Camarão ao Solimões”, diz a chef Natacha Fink, que também deu uma volta ao popular Tapi (dadinhos de tapioca hidratada e temperada com queijo, servidos com mel picante), que pode agora ser acompanhado de uma punheta de bacalhau ou salada de camarão (ambos 18,50€).

Nas sandes, destaque para o prego do lombo com queijo coalho (19€), do nordeste brasileiro. Há ainda uma nova versão do hotdog de camarão (19€), bem mais refrescante, com salada de camarão com aipo, maçã, cebola roxa e maionese em pão careca.

Entre os pratos principais, para quem vai almoçar ou se deixa ficar depois do pôr do sol, estão o camarão ao Solimões (25,50€), com caril vermelho da casa com especiarias e temperos da horta, arroz com coco e couve coração caramelizada; ou o pica-Pau de lombo (35€), salteado em azeite de ervas, finalizado com vinho branco, vinagre balsâmico, molho inglês, mostarda e laranja e acompanhado de cogumelos, batatas, picles de cebola roxa com açaí, maionese de castanhas brasileiras e pão.

O ambiente e as temperaturas altas estão mesmo a pedir copos e também na carta de bebidas há coisas novas para provar: caso do Verano, que junta à caipirinha sorvete de sacolé e do Boto cor-de-rosa, com vodka, tequila, pepino e limão, que na imagem fazem companhia ao gin Lucky Drink, com manjericão, água tónica e limão (todos 12,50€).

Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo 101, Cascais. Seg-Qui 13.00-23.00, Sex-Dom 13.00-00.00

