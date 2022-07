As novidades de Vincent Farges no Time Out Market Lisboa

Passaram seis meses desde o último dia do ano de 2021, o mesmo em que Vincent Farges abriu o seu restaurante no Time Out Market. Meio ano permitiu ao chef e equipa testarem a sua cozinha num registo diferente daquele que servem habitualmente no restaurante com uma estrela Michelin EPUR. E quais foram as principais aprendizagens que agora se reflectem nos novos pratos? Uma maior aposta na descontracção e nos períodos fora das refeições principais. Num espaço como o Time Out Market, onde vários fusos horários convivem, não há horas de almoço ou jantar. Qualquer hora é boa para petiscar, por isso o chef aumentou a lista de petiscos com pratos como um tártaro de novilho em bolo do caco da Ilha da Madeira (9,50€) ou umas sardinhas à lisboeta com pimentos assados em pão cozido a lenha (10,50€). Na lista de entradas brilham agora um pica-pau tradicional de novilho com pimentos e pickles (11,50€) e um gratinado de mariscos da costa e cogumelos (11€).

Vincent Farges é francês, mas vive há mais de 20 anos em Portugal – e se a técnica de base é francesa, muitos dos pratos e ingredientes que usa na sua cozinha são nacionais. Desta nova carta saíram pratos mais franceses, como a salada de fígados de aves ou a sobremesa baba au rhum, para darem lugar a pratos mais portugueses como o bacalhau à portuguesa com batatas, brócolos, ovo, cebolada e broa de milho (13,50€) e a bifana de porco com cebolada em bolo do caco (7,50€), já para não falar das sardinhas.

Francisco Romão Pereira / Time Out Vicent Farges - Time Out Lisboa

E se quando entrou no Mercado, Vincent Farges trazia já uma oferta de pratos vegetarianos, seis meses depois, eis que essa oferta é alargada com pratos como o torricado veggie com abacate, legumes grelhados e cebola frita (5,60€) ou o vegan burger em bolo do caco da Ilha da Madeira, com legumes salteados, abacate, jalapeños e molho kimchee (13€). Se não perde uma, damos-lhe muitas razões para voltar ao espaço do chef Vincent Farges no Time Out Market.

