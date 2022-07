Santa Catarina Sushi Bar: o Noori está ainda mais asiático

Aberto há pouco mais de um mês, no Chiado, o restaurante da marca Noori quer “elevar a fasquia no sushi” e “abrir espaço para outro tipo de propostas asiáticas”.

A movimentada rua do Loreto, entre o Chiado e o Bairro Alto, tem um novo inquilino. Chama-se Santa Catarina Sushi Bar, é filho da marca Noori, mas nem por isso se assemelha. É certo que também serve sushi, mas ao contrário das populares lojas Noori nos centros comerciais, tem outros favoritos da cozinha asiática.

“O Santa Catarina não tem nada a ver com o Noori. Tentámos separar as águas e elevar a fasquia no sushi e abrir a outro tipo de propostas asiáticas”, conta Tomás Amaral, responsável de marketing da marca. Também não quer ser um sítio de passagem — prefere ser “um espaço para se estar”. Por isso, a sala é convidativa, com lugar para 30 pessoas distribuídas entre as mesas e, claro, o balcão — típico dos mais autênticos restaurantes asiáticos.

Francisco Romão Pereira

Na carta há temaki (6,40€-8€) e uramakis (6€, quatro peças), mas os favoritos são os combinados. Há o tradicional (22€, 21 peças), o do chef (19€, 17 peças; 34€, 35 peças), o de salmão (21€, 17 peças), e uma versão vegetariana (17€, 15 peças). “O sushi é um seguimento daquilo que somos há 13 anos e que tentámos adaptar para algo de outro nível”, reforça Tomás.

Além do sushi, há carpaccios de peixe branco (12€), salmão (13€), e um mix de peixes (13€), além de ceviches (13€-14€), pokes (12,5€-13€), e pregos: de atum (14€), choco (12€) e o vegetariano (12€) que, segundo o porta-voz, “têm tido muito sucesso”. Antes de tudo isto, atire-se Às entradas, como as túlipas kimuchi (8€), ou a tempura de camarão (6€).

Francisco Romão Pereira

O restaurante abriu portas há pouco mais de um mês e, para já, têm sido turistas e trabalhadores da zona os principais clientes. “Queremos ser uma referência para o turista e uma opção viável para todos os lisboetas”, assume Tomás. Sobre a possibilidade de expandir o Santa Catarina Sushi Bar para outras moradas, o responsável de marketing afirma que essa não é uma possibilidade de momento.

Rua do Loreto, nº 62 (Chiado). Seg-Qui 12.00-23.00. Sex-Sáb 12.00-00.00.

