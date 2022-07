Akla celebra Dia do Chocolate com um brunch guloso

O restaurante do InterContinental Lisboa assinala a data com um brunch no dia 10 de Julho, mas durante toda a semana também não faltará chocolate no menu executivo.

Um brunch totalmente dedicado ao cacau. É esta a proposta do restaurante do hotel InterContinental Lisboa para celebrar o Dia do Chocolate, assinalado em todo o mundo esta quinta-feira, 7 de Julho. No Akla, as comemorações acontecem apenas no domingo, dia 10, entre as 11.30 e as 15.00.

Os chocólatras que visitarem o restaurante neste dia, vão encontrar panquecas, profiteroles, trufas, french toasts, brownies, cheesecakes, bombocas, milkshakes de chocolate, e outras iguarias para adoçar a boca. Além do brunch, o menu executivo do Akla Restaurant terá também uma sobremesa especial de chocolate, entre os dias 4 e 8 de Julho.

O brunch, que pode ser repetido as vezes que quiser, tem um custo de 29€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através do 213818700 ou lisha.reception@ihg.com.

