As novidades mais doces do Time Out Market

Dezembro é o mês dos excessos alimentares por excelência, mas no Mercado este Novembro já promete ser um dos mais doces, graças a algumas novas entradas.

Há o Natal, o Carnaval e até mesmo o aniversário do Mercado, mas se há efeméride que nos deixa mesmo ansiosos é a mudança da colecção de éclaires do quiosque da L’Éclair, a cada nova estação. Para o próximo Outono/Inverno, os pasteleiros desta patissêrie française prepararam mais uma colecção visualmente exuberante. Estão de volta alguns clássicos como o Paris-Brest, o Chocolate negro 70%, o Caramelo salgado ou o Tiramisù, repescado de uma anterior colecção, mas sempre com uma nova versão. Na lista das novidades contam-se pequenas obras de arte como o Cookies&Cream, o Banoffee e o Framboesa, arandos e hibiscos, entre outros que interessa vir conhecer rapidamente.

Noutro ponto doce do Mercado, a loja Nós é Mais Bolos também tem novidades à base de brigadeiro, o que só por si já é coisa para despertar o interesse. São três bolos da autoria da Brigadeirando, cuja base é brigadeiro de chocolate, mas os toppings são de pistáchio, framboesa e chocolate – neste último caso é chocolate ao cubo. Há ainda uma quarta versão com lima. A fatia custa 3,50€, mas também se aceitam encomendas de bolos inteiros.

Para quem, além de comer, quer aprender a cozinhar as melhores sobremesas, a nossa sugestão é o workshop da Academia Time Out de 24 de Novembro, que conta com a chef Marlene Vieira e as sobremesas que protagonizam o seu mais recente livro, Os Doces da Chef Marlene.

