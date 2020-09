As oficinas do serviço educativo do Museu do Oriente estão de volta

O serviço educativo do Museu do Oriente está de volta com oficinas para os mais novos, todos os sábados e domingos de Setembro. O objectivo é dar a conhecer outras culturas e tradições, numa abordagem lúdico-pedagógica às diferentes colecções museológicas.

Para bebés até aos 12 meses, está programada a oficina “O Sol e a Lua” (11.30-12.15), que se realiza já no sábado, 5 de Setembro, e “explora a dicotomia desta equipa fantástica que jamais se encontra”. No domingo, 6, as crianças a partir dos cinco anos são desafiadas a desenhar com tinta-da-China depois de ouvirem “A Lenda da Deusa A-Má” (11.00-12.30).

No fim-de-semana seguinte, nos dias 12 e 13, há mais duas propostas. A primeira, marcada para sábado, é para pôr bebés entre os 12 e os 36 meses a treinar a observação com a actividade “Linhas e mais linhas!” (11.30-12.00). A segunda, para crianças a partir dos seis anos, realiza-se no domingo, à mesma hora, e trata-se de uma visita em que as crianças são desafiadas a parar, observar e perguntar sobre o que mais as intriga. Mas há mais.

No dia 19, a partir das 11.30, os miúdos dos três aos cinco anos vão poder explorar a sua árvore genealógica através de um divertido jogo. E no último sábado do mês, dia 26, é numa viagem gastronómica que miúdos dos sete aos 12 anos embarcam para descobrirem “O Mundo à Mesa!”. Uma deliciosa oficina (15.00-16.00) que mostra os diferentes hábitos e tradições, de Oriente a Ocidente.

As inscrições podem ser feitas online no site do Museu do Oriente, através do telefone (213 582 299) ou e-mail (servico.educativo@foriente.pt).

Museu do Oriente (Avenida Brasília, Doca de Alcântara). Sáb e Dom vários horários. 4,50€-6€.

+ As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa

Share the story