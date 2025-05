As paragens vão mudar de lugar em Sete Rios. Esta é a nova organização

Dos percursos de bairro às longas distâncias do 758 (Cais do Sodré-Portas de Benfica) ou do 726 (Sapadores-Pontinha), são 14 as carreiras que entram no novo esquema de organização de paragens de autocarros da Carris na interface de Sete Rios.

A mudança acontece dez meses após a requalificação da Praça Marechal Humberto Delgado, em frente ao Jardim Zoológico e entra em prática esta terça-feira, dia 13 de Maio, com as alterações a serem comunicadas pela Carris através deste esquema:

DR/Carris Novo esquema para Sete Rios

Em causa estão as carreiras 52B, 58B, 701, 716, 726, 731, 746, 754, 755, 758, 768, 770, 771 e 202. A Carris informa, ainda, que, com esta reorganização, a paragem "01611 Sete Rios" foi suprimida por indicação da Câmara Municipal de Lisboa.

