Assim está a nova praça em frente ao Jardim Zoológico

A requalificação da Praça Marechal Humberto Delgado, em Sete Rios, em frente ao Jardim Zoológico de Lisboa, estava nos planos da Câmara desde 2015, mas só avançou sete anos depois, no âmbito do programa Uma Praça em Cada Bairro (do executivo de Fernando Medina). Atrasos com os concursos públicos e sucessivas revisões do projecto terão prolongado a espera, mas esta sexta-feira, 26 de Julho, o local é finalmente apresentado à população, na sua inauguração oficial, marcada para as 18.00, com a presença do actual presidente da autarquia, Carlos Moedas.

O aumento da área pedonal, a eliminação da via na qual passavam e paravam autocarros e táxis à frente do Jardim Zoológico (que deixa agora de ter interrupções à circulação pedonal), a plantação de "cerca de 200 árvores" e a criação de pequenas zonas verdes ao redor da praça são as principais alterações visíveis. A zona onde já existia um quiosque e árvores maduras, de grande porte, mantém-se a área de maior sombra, agora também com um parque infantil. Entre a grande área vazia e pedonal que forma o centro da praça e aquela zona arborizada, uma elevação do piso destaca uma nova zona de jogos de água (uma sequência de repuxos que saem directamente do piso betonado). A zona ganhou também uma ciclovia e uma estação de bicicletas. A empreitada incluiu, ainda, a construção de "um colector de grandes dimensões na Estrada das Laranjeiras", no âmbito do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, já que a zona de Sete Rios é crítica em termos de acumulação de águas, tendo sido por diversas vezes alvo de inundações.

Veja as imagens da praça renovada

Francisco Romão Pereira Praça Marechal Humberto Delgado

A empreitada, que incidiu sobre uma área superior a 150 mil metros quadrados, custou mais de 8 milhões de euros. Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, avança o Diário de Notícias, "a obra contou com a participação activa da população local, ouvida em duas sessões públicas, após as quais se adaptou o projecto, para prever melhor circulação rodoviária e mais sombreamento". Há dois anos, no entanto, o jornal Público escrevia que "os munícipes criticaram a falta de abertura da câmara para receber os seus contributos e chegaram mesmo a fazer ameaças de providências cautelares à Câmara".

A Time Out consultou recentemente especialistas em climatologia urbana e arquitectura para que se debruçassem sobre algumas das praças renovadas que estão a mudar Lisboa, como é o caso da de Sete Rios, encontrando críticas à falta de aposta em áreas permeáveis, aos materiais escolhidos e à opção por espaços pouco naturalizados. Poderá ler o artigo "A árvore e o betão entram na praça" na edição (impressa) de Verão da revista.

