As pratadas de massa da La Tagliatella chegaram a Cascais

No quarto espaço da marca em Portugal, o conceito continua a ser o mesmo: doses generosas do melhor de Itália para partilhar.

Salento fica no salto alto da bota, uma península paradisíaca também conhecida como "as Maldivas de Itália". Salento é também a região em destaque no novo restaurante La Tagliatella em Cascais, com direito a um menu especial (para experimentar até ao dia 8 de Novembro) onde brilham pratos como a fresquíssima burrata e panzanella (11,95€), a calzone Barese (13,95€), recheada com ingredientes típicos da zona, como o tomate amarelo e a alcachofra, e o gelado spumone, de pistácio e ricota doce (6€).

Gabriell Vieira

Depois de chegar ao Parque das Nações em 2017, e de se instalar no Campo Pequeno e em Santos, o La Tagliatella – com mais de 200 restaurantes em Espanha – chegou a Cascais. "Era um projecto que estava em vista há muito tempo. Muitos clientes perguntavam quando vínhamos para a Linha", confessa João Almeida, responsável pela marca no nosso país. A menos de um minuto a pé da estação de comboios de Cascais e a poucos passos das praias da Rainha e da Conceição, o espaço de Cascais tem a pinta sofisticada, mas descontraída e confortável dos irmãos mais velho, além de uma esplanada agradável e de um bar à entrada, onde pode beber um cocktail: a nova aposta da casa. Além de clássicos, como mojito, caipirinha ou Spritz, vai encontrar bebidas de assinatura, como o Limoncello Sour, com Limoncello, limão e hortelã, ou o Le Tag, com gin, triple sec, frutos vermelhos, hortelã e limão. Todos custam 6€.

Gabriell Vieira Cocktail Le Tag

Mas vamos às massas, às pizzas e aos risottos, as verdadeiras estrelas do La Tagliatella. Há oito pastas tradicionais e nove recheadas para pintalgar com os 18 molhos de confecção própria, como o alla norma (com tomate, ricotta e beringela), o tartufo e funghi (com trufa e cogumelos) ou o ragu antico (com salsicha caseira, burrata, cogumelos brancos, tomate, pesto e azeite de manjericão). Os preços vão dos 14,15€ aos 16,05€, dependendo das combinações escolhidas.

Gabriell Vieira

Pizzas há vinte, mais três em versão para bambini: todas quadradas, com massa fina, ao estilo romano. Na nossa visita, aterrou na mesa a de tartufi e funghi, com creme de trufa preta e cogumelos brancos (13,10€), mas há para todos os gostos: da simples prosciutto (12,10€) à mais elaborada costa bianca (12,90€), com beringela, queijo tomino, speck IGP, cebola estufada e mel.

Gabriell Vieira

Além de uma secção dedicada aos pratos de carne, há ainda uma de gratinados e risottos, onde cabem a popular lasanha (13,80€) ou o risotto ibérico (15,40€). Haja estômago para o couvert guloso (não se esqueça de pedir o azeite da casa para mergulhar o pão La Tagliatella, com tomate, azeitonas e alho), para as entradas como a provoletta (9,90€) – queijo provolone derretido com legumes assados –, e para as sobremesas, como o croccantino (5,90€), bolacha crocante com mousse de chocolate Rocher, chocolate derretido, gelado e bolo de chocolate ou o bocconcino (5,25€), uma tarte de queijo fresco e toucinho do céu.

Rua Doutora Iracy Doyle 40A, Cascais.Dom-Qui 12.00-16.00 e 19.00-23.00, Sex-Sáb 12.00-16.00 e 19.00-00.00. 21 484 6056.

