Cascais promove restaurantes locais com directório online

Com um novo confinamento, terá de suspender os almoços ou jantares fora pelo menos por mais um mês. Para promover a restauração local, a Câmara Municipal de Cascais está a divulgar um directório online onde é possível consultar os estabelecimentos do concelho com serviços de take-away e entrega ao domicílio.

“Cascais está a fazer tudo para levar o seu restaurante até à sua casa. Desfrute dos sabores de que tanto gosta, no conforto do seu lar. Desta forma, está também a ajudar o comércio local do concelho”, escreve a autarquia no site do Município.

O Bar da Quinta, em Alcabideche, O Why So Cereal Café, em Cascais, o Boteco da Linha, em Carcavelos, ou a LAB Gelati, na Parede, são alguns dos estabelecimentos aderentes, com serviço de take-away e/ou entrega ao domicílio, que poderá encontrar neste directório, criado pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais para apoiar o sector da restauração.

Listados por freguesia, os restaurantes, cafés e mercearias têm não só indicação da actividade (se servem cozinha tradicional ou têm outra especialidade), como os serviços disponíveis, os modos de pagamento e entrega e informações de contacto, desde telefone até redes sociais.

