As ruas de Alvalade enchem-se de mascarados para desfile de Halloween

Nem vale a pena pensar em ficar em casa neste Dia das Bruxas. Enfrente os medos e saia à rua, até porque no dia 31 há um desfile de Halloween em Alvalade.

À semelhança do Carnaval, esta é uma daquelas alturas ideais para dar asas ao alter-ego, às fantasias ou libertar a criança que há em si no que diz respeito às fatiotas. A Associação Bairro em Movimento, em parceria com as juntas de freguesia de Alvalade e do Areeiro, dinamiza uma parada halloweenesca (adaptemos os termos à efeméride) para a noite de 31 de Outubro.

O desfile começa às 20.00 na Praça de Alvalade e segue pela Avenida de Roma, Avenida João XXI, Praça de Londres, sempre a aterrorizar os mirones até à Avenida Guerra Junqueiro, onde termina.

Este ano há uma novidade: junto dos mascarados vai estar um autocarro de dois andares panorâmico decorado a rigor. Além do aparato assustador, a organização vai distribuir prémios para as melhores máscaras e para as melhores montras.

