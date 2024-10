As seis cervejas oficiais da Oktoberfest também se bebem em Lisboa

Na continuação das celebrações da Oktoberfest, em Munique, o Delirium Café e o Gulden Draak Lisboa trazem as seis cervejas oficiais do grande evento para Lisboa, mas apenas de 4 a 31 de Outubro.

“Queremos trazer sempre o melhor do mundo da cerveja para Portugal. Este ano teremos todas as cervejas da festa de Munique, o que é um feito inédito e uma alegria”, partilha a proprietária Verónica Fernandes.

O Delirium Café, inaugurado em 2017, oferece uma grande variedade de cerveja e conta com 35 torneiras. Quem dá nome à casa é a própria Delirium, marca de cerveja belga conhecida pelo elefante cor-de-rosa no rótulo, com franchisings em vários pontos do mundo. Com os mesmos proprietários, Neko Pedroso e Verónica Fernandes, nasce o Gulden Draak Lisboa, em 2024. Dedicado também à cerveja da Bélgica, oferece um menu com uma série de tostas, sandes, pregos e hambúrgueres, num espaço de lazer que conta com uma mesa de bilhar e um alvo de setas.

Para além das seis cervejas oficiais do evento alemão – Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner, Spaten e Augustiner –, há um menu especial com comidas típicas alemãs. Sem esquecer as opções vegans e vegetarianas também incluídas, “para que todos possam juntar-se a essa grande confraternização”, refere Verónica Fernandes. Os preços dos pratos, em ambos os cafés, rondam os 5,50€ e os 22€.

Haverá ainda espaço, durante as celebrações do evento de Munique, para sorteios de cervejas e brindes especiais para todos.

Chiado e Picoas. 4-31 Out.

