As sobremesas de aconchego da Barü Pastry são feitas com óleos essenciais

Juliana Penteado, chef de pastelaria, lançou a sua marca de sobremesas Barü no final de Março. Todos os doces, entregues em casa, têm técnicas de pastelaria francesa e são feitos com óleos essenciais.

Croissants, brownies, tarteletes, bolachas, cheesecakes. A montra parece a de uma pastelaria normal, mas a Barü, uma nova marca de sobremesas, tem mais que se lhe diga – cada doce, feito pelas mãos da chef pasteleira Juliana Penteado, tem um óleo essencial.

Juliana formou-se primeiro em nutrição, no Brasil, depois fez formação de cozinha e pastelaria em 2014, na conceituada Le Cordon Bleu. Em Portugal, foi chef de pastelaria no 100 Maneiras durante mais de um ano, até que decidiu partir por essa estrada e viajar pelo país durante um mês, para aprofundar os seus conhecimentos sobre a doçaria portuguesa. Daí surgiu a Rota Amarela, um site em que catalogou os doces típicos das regiões Norte, Centro, Estremadura e Ribatejo, Alentejo e Algarve. Apresenta-os e sugere um sítio para os ir comer. Passou, depois, por Itália, Nova Iorque e Londres, e no final de 2019 começou a pensar num projecto de doces com óleos essenciais.

“Fiz uma formação em aromaterapia e me apaixonei ainda mais por esse assunto. Foi aí que resolvi utilizar as técnicas de doces franceses e o meu conhecimento da nutrição”, explica Juliana.

A vontade de abrir um espaço físico estava a tornar-se gigante quando a pandemia se instalou. Ainda assim, percebeu que as pessoas iam precisar de “carinho, alegria e aconchego”. “E sabia que através dos doces e óleos essenciais poderia ajudar com tudo isso. Foi aí que a Barü realmente nasceu”, conta.

O movimento de incentivo aos pequenos produtores deu-lhe coragem e criou uma conta de Instagram para dar a conhecer as suas criações. O menu da Barü muda semanalmente e é sempre publicado na rede social e é lá que explica a utilização e benefícios de cada óleo.

Nas primeiras semanas de actividade já fez brownies com chocolate 70% cacau, nozes e óleo essencial de jasmim (três unidades, 6,50€), biscuit amanteigado com óleo essencial de alfazema (porção de 150 gramas, 4,10€), tarte de chocolate cremosa (4,90€), choux com banana flambada e creme com óleo essencial de baunilha e caramelo (três unidades, 6,50€) ou um ovo de Páscoa com mousse de baunilha com ovos moles e chocolate caramelizado (5,90€).

A forma como adiciona os óleos varia muito de doce para doce. “No biscuit, gosto de colocar um pouco na massa e no açúcar que o envolve. No brownie gosto de utilizar na ganache e deixar o brownie neutro”, explica. Em cada doce vai percebendo o que faz mais sentido destacar, com cuidado para não se tornarem enjoativos. “Os óleos são bastante concentrados e é preciso saber como usar. Eles vêm em ampolas e são adicionados com conta-gotas”, reforça.

Esta semana tem cheesecake com queijo Serra da Estrela com compota de flor de laranjeira (5,85€) – “este queijo é um astro na sobremesa”, diz – ou tarte de banana com manteiga de amendoim e ganache de chocolate branco caramelizado (5,40€), para além de pain au chocolat (três unidades, 5,95€) ou uma granola de cacau com coco, avelã e infusão de cumaru (4,30€). Este último produto também está à venda na mercearia Comida Independente.

“Ficar com um menu fixo, nesta altura, é muito difícil no que toca ao estoque e não quero que isso cause stress. A flexibilidade do menu deixa as coisas mais leves e ajuda a usar ingredientes que vão estar bons para a semana”, justifica.

Mas a ideia de uma pastelaria de porta aberta não caiu e, com as vendas a correr bem, quando as restrições aligeirarem, voltará a pensar nisso. “A ideia provavelmente irá mudar bastante. O que antes era uma loja maior, agora talvez seja apenas um espaço menor... o conceito mudou muito desde a época que comecei a planejar tudo”, admite. Será nesse espaço, porém, que conseguirá dar resposta aos pedidos para fazer bolos de aniversário, por exemplo. Agora não tem mãos a medir.

As encomendas devem ser feitas através do Instagram (@barupastry) ou por WhatsApp (93 695 6484 ou +33 6 33 16 80 73) e as entregas são feitas com um serviço próprio em Lisboa (taxa de entrega 3€), Algés (4€) e Cascais (5€), de segunda a sábado.

