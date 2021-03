As tradições e vida de bairro em Arroios ganharam novo mural de arte urbana

A obra é inspirada numa fotografia de Artur Pastor que faz parte do acervo do Arquivo Municipal de Lisboa.

A Galeria de Arte Urbana (GAU) da Câmara Municipal de Lisboa continua activamente na rua a dar cor a empenas e muros da cidade – a obra mais recente fica em Arroios, junto à igreja. O mural é da autoria da artista Mariana Santos, que se inspirou numa fotografia de Artur Pastor.

Numa empena lateral à igreja, na Rua Nova do Desterro, quem por ali passa já ganha outro ânimo, ou pelo menos pára para observar momentaneamente a nova obra de arte urbana sob a chancela da GAU e em parceria com a Junta de Freguesia de Arroios.

Mariana Duarte Santos, habituada a trabalhar com pintura a óleo, desenho, gravura e mais recentemente pintura de mural, é quem assina a obra que tem como base o trabalho do famoso fotógrafo português Artur Pastor, um dos grandes nomes da fotografia portuguesa do século XX.

A fotografia de Artur Pastor que serviu de inspiração à artista está no Arquivo Municipal de Lisboa – que integra no seu acervo desde 2011 o fundo deste fotógrafo – e retrata um merceeiro de uma loja tradicional que existiu em tempos nesta zona da freguesia, na década de 50, “fazendo recordar a todos que por lá passam a vida das pessoas, os usos e tradições, bem como as memórias das gentes que existiram outrora”, pode ler-se numa publicação da Junta de Freguesia de Arroios.

