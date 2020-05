As visitas encenadas da Coolture Tours chegam agora a casa

A empresa de visitas encenadas a museus disponibiliza vídeos com personagens históricas para entreter – e cultivar – os mais novos.

A rainha D. Maria Pia deixou de poder fazer visitas guiadas ao seu Palácio da Ajuda, mas não passa os dias a comer bolachas e a ver séries na televisão: agora, a monarca está no Facebook e no Instagram a ensinar os meninos fechados em casa a fazer quantos-queres.

Este é apenas um dos conteúdos que a Coolture Tours – empresa que desde há três anos organiza visitas encenadas a museus e outras atracções em Lisboa – preparou para a quarentena. As personagens históricas, reais ou fictícias, que substituem os guias tradicionais (e, às vezes, um bocadinho aborrecidos) nas visitas ao Museu dos Coches, à fragata D. Fernando II e Glória, aos jardins do Palácio Fronteira, ao Palácio do Correio-Mor ou ao Museu do Ar, invadem agora as casas das famílias com pequenos vídeos que revisitam a História de Portugal. E contam curiosidades e desafiam a realizar actividades divertidas para animar os dias dos mais novos.

Se for às redes sociais da Coolture já pode encontrar o marinheiro Sardinha, fartinho de passar este “estado declarado de pouca-paciência” em alto mar; e a rainha D. Maria Pia, que prefere ensinar jogos do que saber que “os pequeninos andam de patins dentro de casa”.

Para breve estão prometidos mais vídeos – e mais viagens ao passado do nosso país.

