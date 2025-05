Assassino em série e rede de narcotráfico estão no centro de nova série ibérica

Favàritx tem uma sonoridade semelhante aos nomes da série Astérix, passada numa aldeia da antiga Gália. Mas é o nome de um farol, um pouco mais a sul, localizado na ilha de Menorca, no Mediterrâneo, e que baptiza esta série policial, cuja rodagem se dividiu entre Espanha e Portugal. O enredo de Favàritx mistura narcotráfico com um assassino em série e conta com muitos talentos portugueses no elenco. Estreia a 6 de Maio na RTP1 e também no streaming da RTP Play e da Max.

“Favàritx acompanha a investigação do desaparecimento de uma conselheira municipal, num caso que rapidamente se revela mais complexo do que aparenta. À medida que evolui revela que estamos perante um assassino em série e uma poderosa rede de narcotráfico internacional, liderada por Simão Tavares”, explica a sinopse partilhada pela Max e a RTP.

Ora, Simão é interpretado por Pepê Rapazote, que volta a vestir a pele de um narcotraficante (como em Narcos ou em Operação Maré Negra) e é um dos portugueses que integra um elenco internacional. Como Benedita Pereira (no papel de Maria Inês), Carolina Carvalho (Inspectora Diana Silva), João Baptista (Toni) e Adriano Luz (Inspector Pereira), ao lado dos espanhóis Paz García (Inspectora Marta Serra), Abdelatif Hwidar (Inspector Álex Crespo) e Àlvar Triay (Ivàn). A realização ficou nas mãos de Rafa Montesinos e Adán Aliaga e argumento nas de Luis E. Pérez, Pilar Paredes, Lluis Illescas e Violeta Barca-Fontana.

©DR Paz Garcia, em 'Favàritx'

Em Portugal, a rodagem passou pela Serra do Gerês, Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia, e em Espanha por Valência e Menorca. Favàritx tem um total de cinco episódios.

RTP1, RTP Play e Max. Estreia a 9 de Abril (na RTP1 às 22.30)

