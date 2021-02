Assembleia da República lança primeira BD sobre o Parlamento

Fora da Lei, o mais recente projecto da Assembleia da República, mostra o Parlamento como nunca o viu: aos quadradinhos. O objectivo é dar a conhecer a dinâmica das intervenções parlamentares, incluindo os apartes e as especificidades características de cada época. Da Monarquia Constitucional ao século XXI, são vários os debates reais ilustrados em episódios, que vão sendo lançados periodicamente no site e nas redes sociais da AR.

O primeiro debate retrata “o ambiente parlamentar no início da era do Cabralismo”. Na sessão de 19 de Agosto de 1842, Costa Cabral, Ministro do Reino, apresentou uma proposta de delegação para “felicitar a Rainha D. Maria II pelo nascimento do seu filho, o Infante D. João”.

A ser votada sem discussão, essa proposta serviu de ocasião para os protestos de vários deputados, incluindo José Estêvão de Magalhães (1809-1862), que se levantou da sua cadeira em protesto por não poder falar, ouviu dois avisos do presidente da Assembleia e ironizou que à terceira advertência seria posto fora do hemiciclo. “Assim será, mas hei de ir amarrado…”, atirou há 179 anos, segundo o relato em “fac-simile” do Diário da AR, um arquivo a que Fora da Lei recorrerá.

Este episódio terá seis partes, mas estão já a ser preparadas mais peripécias com diferentes personalidades políticas do parlamentarismo português, caricaturadas em pranchas digitais e partilhadas nos vários canais da Assembleia da República, que tem vindo a produzir conteúdos de carácter informativo mais elaborados para a sua página na Internet, dando seguimento, como se lê em comunicado, “à política de aproximação do Parlamento aos cidadãos.”

