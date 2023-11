Assim nasce uma STAR: canais FOX mudam de nome

A The Walt Disney Company revelou a nova identidade dos canais FOX, que no próximo ano passam a chamar-se STAR.

Investigação Criminal: Hawai'i é um dos títulos do canal FOX, agora STAR

Muda o nome, mas o resto fica igual. A The Walt Disney Company (TWDC) revelou esta terça-feira a nova identidade dos canais FOX, que a partir do próximo ano passam a chamar-se STAR. Era uma mudança aguardada. Trocado por miúdos, os canais de entretenimento da TWDC passam a chamar-se STAR Channel (em substituição do canal FOX), STAR life (FOX Life), STAR Crime (FOX Crime), STAR Movies (FOX Movies) e STAR Comedy (FOX Comedy). De resto, além da identidade dos canais por cabo, nada muda.

A mesma programação, as mesmas séries, os mesmos filmes. A mudança de nome e imagem destes canais que operam sobre a alçada da TWDC não implicará uma alteração de estratégia. Resumidamente, a razão está ligada à aquisição da 21st Century Fox (que incluía o serviço de streaming STAR) pela TWCD em 2019. No entanto, e por motivos legais, as estruturas de media ficaram sob alçada da então criada FOX Corporation, como é o caso da Fox Entertainment, Fox Television Stations, Fox News Media e Fox Sports Media Group. O negócio que previa ainda o abandono da marca FOX, pela Disney, até 2024, o que nos traz a esta mudança agora anunciada.

“Esta evolução demonstra o compromisso da The Walt Disney Company com a televisão linear e reforça o nosso optimismo face ao presente e, sobretudo, face ao futuro dos nossos canais, líderes no seu segmento em Portugal”, referiu Luís Fernambuco, director-geral da Walt Disney em Portugal, citado em comunicado. O gestor promete aos espectadores “a manutenção das séries e filmes que tão bem conhecem e de que tanto gostam”.

A marca STAR já é conhecida do público. É uma das categorias de filmes e séries do serviço de streaming Disney+, apresentada em 2021.

